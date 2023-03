Macron drückt nach Schüssen in Hamburg Betroffenheit aus

Paris (dpa) –

Nach den tödlichen Schüssen in Hamburg bei den Zeugen Jehovas hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Betroffenheit geäußert. «Schreckliche Nachrichten aus Hamburg. Ich richte das Beileid Frankreichs an die Angehörigen der Opfer und an alle unsere deutschen Freunde. Unsere Gedanken sind bei ihnen», schrieb der Staatschef am Freitag auf Twitter.

Während einer Veranstaltung im Gebäude der Gemeinde waren am Donnerstagabend nach aktuellem Stand acht Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Toten sei «offenbar auch der mutmaßliche Täter», wie die Polizei Hamburg am Freitagmorgen auf ihrer Internetseite mitteilte.