«Macht einen riesigen Spaß»: St. Pauli profitiert von Sinani

Hamburg (dpa/lno) –

Der starke Saisonstart des FC St. Pauli hat auch viel mit der Entwicklung des offensiven Mittelfeldspielers Danel Sinani zu tun. «Es macht einen riesigen Spaß, hier spielen zu dürfen», sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler Luxemburgs bei DAZN. Der offensive Mittelfeldspieler mit der Nummer zehn hatte durch seinen Siegtreffer per Freistoß großen Anteil am 2:1 (1:1) nach Rückstand gegen den FC Augsburg.

Die Hamburger zeigten durch den zweiten Sieg in Serie in der Bundesliga, dass sie auf dem besten Weg sind, sich als gestandener Erstligist zu etablieren. Sieben Punkte nach drei Partien – darunter der prestigeträchtige Sieg im Stadtderby gegen den HSV – verdeutlichen zudem, dass die Mannschaft trotz der vielen Neuzugänge schnell zusammengefunden hat.

Sinani hat großen Anteil am aktuellen Erfolg. «Wir verstehen uns sehr gut», sagte er zum Zusammenhalt der Mannschaft auf und neben dem Platz. Sinani war schon im Sommer 2023 vom englischen Club Norwich City zu den Hanseaten gewechselt. Doch seit der vergangenen Rückrunde kommt der technisch versierte Kreativspieler immer mehr zum Zug – und die Entwicklungskurve geht steil nach oben.

Blessin lobt Sinani

«Wir wussten schon immer, dass er sehr gut mit dem Ball ist. Aber das, was ihn jetzt das letzte halbe Jahr ausgezeichnet hat, das ist sein Spiel gegen den Ball», lobte Trainer Alexander Blessin. «Er ist so wichtig gerade für die Mannschaft, weil er sehr, sehr aktiv gegen den Ball arbeitet», fügte der 52-Jährige hinzu. Sinani habe ihm schon als Spieler der gegnerischen Mannschaft einmal während seiner Zeit in Belgien imponiert.

Nun geht der Kiez-Club als Tabellenvierter in den kommenden Spieltag. Der Rang, der am Ende der Saison für die Champion League qualifiziert. «Das ist schön, aber das hat für mich keinen Stellenwert», sagte Trainer Blessin. Die aktuelle Situation fühle sich gut an, man könne nach den ersten zehn Spieltagen erneut darüber reden.