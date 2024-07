Machbare Europacup-Gruppen für Flensburg und Kiel

Wien (dpa/lno) –

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft in der Vorrunde der Handball-European-League in Gruppe G auf Tatabanya KC aus Ungarn, MRK Sesvete aus Kroatien sowie den Sieger der Qualifikationsspiele zwischen HCB Karvina aus Tschechien und RK Izvidac aus Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball-Föderation in Wien.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel bekommt es im zweitwichtigsten europäischen Clubwettbewerb in Gruppe E mit RK Nexe aus Kroatien, BM Torrelavega aus Spanien und HC Vojvodina aus Serbien zu tun.

Deutsche Duelle in der Hauptrunde möglich

Die beiden Gruppenersten erreichen die Hauptrunde. Dort könnte es dann zu deutschen Duellen kommen. Übersteht die MT Melsungen die Qualifikation gegen Elverum HB aus Norwegen, könnte sie auf Kiel treffen. Setzt sich der VfL Gummersbach gegen Mors-Thy aus Dänemark durch, wäre er ein möglicher Gegner der Flensburger.

Der erste Gruppen-Spieltag der European League ist am 8. Oktober. Das Finalturnier ist für den 24. und 25. Mai 2025 geplant. Ob die Endrunde wie in diesem Jahr in Hamburg stattfindet, hat die EHF bislang nicht bestätigt.