Lyten-Cef besucht Region Heide wegen Northvolt-Übernahme

Kiel (dpa) –

Eine Delegation um Lyten-Chef Dan Cook besucht wegen der geplanten Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter zu Wochenbeginn Schleswig-Holstein. Am Montag stehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Region Heide Treffen mit verschiedenen Vertretern aus der Region auf dem Plan, auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) ist dabei. Am Dienstag will Cook in Kiel Gespräche mit der Landesregierung führen. Zuvor hatte das «Flensburger Tageblatt» berichtet.

Das US-Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San José plant bei Heide eine Kombination aus Batteriezellproduktion, Rechenzentrum und Batteriespeicher. Noch ist die Übernahme der deutschen Tochter des Batterieherstellers aber nicht abgeschlossen. Wirtschaftsminister Madsen hatte nach einem Besuch in den USA im Februar erklärte, dies solle zeitnah erfolgen.

Übernahme

Ende Februar hatte Lyten die Übernahme des insolventen schwedischen Teils von Northvolt abgeschlossen – die Stammfabrik in Skellefteå und das Entwicklungszentrum in Västerås. Laut der US-Firma haben die schwedischen Standorte einen Wert von insgesamt fast 5 Milliarden Dollar (etwa 4,2 Milliarden Euro). Die Gespräche mit Bund, KfW und Schleswig-Holstein über die deutsche Northvolt-Tochter dauern an.

Northvolt wollte bei Heide eine Batteriefabrik mit rund 3.000 Arbeitsplätzen errichten und hatte dafür von der staatlichen Förderbank KfW eine Wandelanleihe über rund 600 Millionen Euro erhalten. Bund und Land bürgten jeweils zur Hälfte. Ein Teil des Geldes wurde verbaut oder für Käufe eingesetzt. Noch knapp 200 Millionen Euro sollen aber erhalten sein – das Geld liegt auf einem Sperrkonto.