Luxuswagenhersteller Bentley will 1000 Stellen abbauen

Das Logo eines Bentley ist bei einer Hauptversammlung der Volkswagen AG zu sehen. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Crewe (dpa) – Der britische Luxuswagenhersteller Bentley will unter anderem wegen der Corona-Krise 1000 Stellen abbauen. Das teilte das zum Volkswagenkonzern gehörende Unternehmen am Freitag mit. Grund dafür sei eine «beträchtliche Senkung der Prognose der künftigen Umsätze», hieß es in der Mitteilung. Eine «sofortige Reduktion der Belegschaft» sei daher notwendig. Der Stellenabbau solle aber zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen. Dafür seien den 4200 Mitarbeitern finanzielle Angebote gemacht worden. Der Autobauer hofft darauf, das knapp ein Viertel davon freiwillig Gebrauch macht.

Zukünftige Entlassungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Die Maßnahme sei Teil eines größeren Umbauprogramms. «Covid-19 ist nicht die Ursache für diese Maßnahme, aber ein Beschleuniger», sagte Bentley-Geschäftsführer Adrian Hallmark.