Luhukay traut FC St. Pauli erneuten Derbysieg gegen HSV zu

St. Paulis Ex-Cheftrainer, Jos Luhukay. Foto: Stuart Franklin/Getty-Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Neun Monate nach seiner Freistellung beim FC St. Pauli schaut Jos Luhukay gern auf die beiden gewonnenen Stadtderbys in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV zurück. «So etwas vergisst man nicht», sagte der 57-Jährige, der als bisher einziger St. Pauli-Coach den großen Stadtrivalen aus dem Volkspark in einer Saison zweimal bezwingen konnte. Beide Spiele endeten 2:0 für die als Außenseiter angetretenen Kiezkicker. «Man vergisst nicht die Freude der Fans nach dem Spiel. Es gab sogar Menschen, die da mit Tränen standen», sagte der Niederländer der «Bild-Zeitung» (Donnerstag).

Auch vor dem Duell am Montag (20.30 Uhr/Sky) am Millerntor glaubt der mit seiner Familie in Venlo lebende Luhukay an eine Überraschung, da sein Ex-Club zuletzt sechs von sieben Partien gewann. «Im Prinzip traue ich den St. Paulianern alles zu, weil sie auf einem richtig guten Weg sind. Sie haben die letzten Spiele gute Ergebnisse gehabt. Warum sollten sie nicht wieder den HSV schlagen können?» Und er legte sich fest: «Ich glaube, dass St. Pauli 2:1 gewinnt.»

Trotz seiner Entlassung hegt Luhukay im Rückblick keinen Groll. «Ich schaue positiv zurück. Weil ich finde, St. Pauli ist ein großartiger Verein», meinte er. Luhukay traut den Kiezkickern unter dem Kommando seiner Nachfolgers Timo Schultz auch für die Zukunft so einiges zu: «Im nächsten Jahr kann St. Pauli wieder oben angreifen.»

