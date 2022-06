Lüneburger Klimacamp wird wieder aufgebaut

Lüneburg (dpa/lni) –

Zelten als Protest: Das Lüneburger Klimacamp schlägt erneut seine Zelte auf. Vom 5. Juni bis 28. Juli solle auf dem Marienplatz gezeigt werden, dass Klima- und soziale Gerechtigkeit zusammenhingen, teilten die Aktivisten am Freitag mit. Auch eine Verlängerung sei möglich, allerdings an einem anderen Ort in der Stadt. Unterschiedliche Programmschwerpunkte als Themenwochen seien vorgesehen, etwa zu den Themen Agrarwende und Ernährung, Ozeane und Tiefseebergbau und Ressourcengerechtigkeit. Jeweils am Ende jeder Themenwoche wollen die Aktivistinnen und Aktivisten Forderungen an die Politik richten. Auch in anderen Städten gibt es Klimacamps.

Die Zeltlager in den Innenstädten sind im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Pandemie entstanden, weil große Demonstrationen nicht möglich waren. Sie sollen Passanten auf den Klimawandel aufmerksam machen. Teilweise werden Vorträge und Workshops angeboten.

In Lüneburg standen die Zelte im vergangenen Jahr 104 Tage. Die Aktivisten warnten, die Bundesregierung handele trotz der immer eindringlicheren Warnungen der Wissenschaft weiterhin nicht ausreichend gegen die Klimakrise. Auch in der Stadt Lüneburg geschehe vieles immer noch viel zu langsam: Zwar sei Klimaneutralität bis 2030 beschlossen, aber die Stadt sei noch weit davon entfernt, «auf einem guten Weg zu diesem Ziel zu sein», sagte Aktivist Jonas Korn. «Mit leeren Versprechen und Aufschüben haben wir zur Genüge Erfahrungen gemacht. Dabei darf es nicht bleiben», sagte Aktivistin Ena Fölz.