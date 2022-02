Lüneburger Dialoge: Aggressive Corona-Stimmung befrieden

Ein Schild der Lüneburger Dialoge steht an einer Wand. Foto: Philipp Schulze/dpa

Lüneburg (dpa/lni) – Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und Impfungen gibt es seit vielen Monaten, die aggressive Stimmung hat in einigen Städten zuletzt zugenommen. Auch in Lüneburg, wo sich Pastoren ein Dialog-Format unter dem Motto «Haltung zeigen in der Corona-Pandemie» überlegt haben, um gegensätzliche Meinungen auszutauschen. Diese Konfrontation will die leitende Superintendentin Christine Schmid mit Kollegen aus dem Pastorenkreis entschärfen.

Bei den Dialogen tauschen sich am Rande der Montags-Demos immer zwei Teilnehmer an einem Stehtisch aus. «Wir wollen als Kirche nicht sagen, was richtig und falsch ist, sondern Menschen zusammenbringen», sagte die Pastorin. Die Zwiegespräche sollen ein erster Schritt zur Annäherung in aufgeheizten Zeiten sein. Es gibt Interesse aus beiden Lagern.

