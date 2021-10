Lüneburg: Gelbe Leitern für Innenstadtbelebung ausgezeichnet

Ralf Elfers steht mit einer gelben Leiter und einem gelben Stuhl in der Innenstadt. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – Leerstehende Geschäfte sind während der Pandemie in vielen Innenstädten Niedersachsens zum Problem geworden, eine kreative Aktion in Lüneburg für den Einkauf lokaler Produkte bekommt nun eine Ausstellung und einen Preis. Rund 200 gelbe Leitern wurden in der Hansestadt vor inhabergeführten Geschäften aufgestellt. Eigentlich sollte das bunte Spektakel nur bis August dauern, wegen des Erfolgs und stetiger Nachfrage dürfen die Leitern bis Ende des Jahres stehenbleiben.

«Das ist ganz verrückt, es nimmt kein Ende», erzählt Initiator Ralf Elfers, der sich über den mit 3000 Euro dotierten Preis für sein Projekt im Handelswettbewerb 2021 «Gemeinsam aktiv – Handel(n) vor Ort» freut. Der Geschäftsmann wollte ihn am Montagabend in der IHK Hannover selbst in Empfang nehmen.

Zudem plant Elfers eine Ausstellung mit Fotos von den besten Ideen – die Eröffnung soll am 3. Dezember im Obergeschoss des Glockencafés in Lüneburg sein. «Wir machen das alles ehrenamtlich. Die Genehmigung haben wir, nun müssen wir noch Gelder einsammeln», sagt der Umtriebige, der ein Familienunternehmen mit 20 Modeläden in kleinen Städten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein führt.

Insgesamt brachten die gelben Leitern bisher rund 5000 Euro an die Corona-Künstler-Hilfe zusammen. Das Holz und die Malerarbeiten werden von Fachleuten gesponsort, die Geschäftsleute können je nach finanzieller Lage eine Spende entrichten. Gelbe Stühle gibt es zudem für die Gastronomie und auch vereinzelt gelbe Vorhänge für die Kultur, so wie am Theater.

Im nächsten Jahr will der 62-Jährige anderen Städten mit seinem Know-how bei ähnlichen Aktionen helfen. Ein Produzent der besonderen Leitern aus Lüneburg könnte an andere Citys liefern.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-723518/2

Gelbe Leitern Homepage