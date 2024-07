Lührs verpasst Podest bei Hamburger Weltserien-Triathlon

Triathlet Lasse Lührs hat in Hamburg das Podium verpasst. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der deutsche Olympia-Triathlet Lasse Lührs hat beim Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg einen Podestplatz deutlich verpasst. Nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen belegte der für die Olympischen Spiele in Paris nominierte DTU-Athlet aus Bonn nur den 28. Platz in 51:37 Minuten. Bester Deutscher war Henry Graf auf Rang 15 (50:59).

Den Sieg auf der vierten von sechs Stationen der Triathlon-Weltserie sicherte sich der Australier Matthew Hauser. Er erreichte auf dem Hamburger City-Kurs nach 50:03 Minuten das Ziel auf dem Rathausmarkt.

Lührs und Graf hatten das Feld nach dem Radfahren noch angeführt, konnten das hohe Tempo der Topleute auf der Laufdistanz aber nicht mehr halten. Hauser wiederum löste sich erst auf den letzten 500 Metern von der Konkurrenz und gewann das Rennen souverän.