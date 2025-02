Lüfter in Industriebetrieb brennt

In einem Industriebetrieb brannte der Lüfter einer Trocknungsanlage. (Symbolbild) Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Achim (dpa/lni) –

In einem Industriebetrieb in Achim bei Bremen ist ein Lüfter in Brand geraten und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr war zunächst wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert worden, wie ein Sprecher sagte. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass im Obergeschoss eines Gebäudes der Lüfter einer Trocknungsanlage brannte. Mit einer Drehleiter und unter Atemschutz verschafften sich Feuerwehrleute Zugang zu dem Brand und löschten das Feuer. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort.