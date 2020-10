Lübecker Weihnachtsmarkt soll trotz Corona stattfinden

Der Lübecker Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz neben dem Rathaus statt. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Der Lübecker Weihnachtsmarkt soll trotz der wieder steigenden Corona-Fallzahlen stattfinden. Er werde aber konzeptionell an die geltenden Hygiene-Regeln angepasst, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitag. Es werde mehr Abstand und mehr Platz geben, kündigte er an. Details nannte er noch nicht. Die gemeinsam mit der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) erarbeiteten Hygienemaßnahmen müssten noch mit dem Gesundheitsministerium des Landes abgestimmt werden, sagte der Bürgermeister.

Neun der elf Weihnachtswelten in der Lübecker Altstadt sollen nach gegenwärtigen Planungen am 23. November eröffnet werden. Die Kunsthandwerkermärkte im Heiligen-Geist-Hospital und im Schuppen 6 an der Untertrave sind bereits vor einiger Zeit abgesagt worden.

Der Geschäftsführer der LTM, Christian Lukas, sagte, die Altstadt sei nun einmal das Herz der «Weihnachtsstadt des Nordens» und man werde alles dafür tun, dass das auch in diesem Jahr so bleibe. Ziel sei es, dass die Menschen trotz Corona gemeinsam und sicher eine schöne, friedliche und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit erleben könnten, sagte er.

Pressemitteilung der Hansestadt Lübeck

Lübeck und Traemüde Marketing GmbH zu Weihnachtsmärkten