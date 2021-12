Lübecker Museum Behnhaus Drägerhaus schließt für Umbau

Das Museum Behnhaus in Lübeck. Foto: picture alliance / Markus Scholz/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Das Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck wird am 3. Januar 2022 für rund drei Monate wegen Umbauarbeiten geschlossen. Davon sei auch die aktuell im Haus untergebrachte Interimsausstellung «Buddenbrooks im Behnhaus» betroffen, teilte die Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Das Museum Behnhaus soll am 13. März 2022 mit der Ausstellung «Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch» wieder für Besucher eröffnet werden, wie eine Museumssprecherin sagte. Der Bereich des Behnhauses bleibe dagegen für die Dauer der Sanierungsarbeiten für rund zwei Jahre geschlossen.

Pressemitteilung der Hansestadt Lübeck