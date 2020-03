Lübecker Kirchengemeinde startet Nachbarschaftshilfe

Lübeck (dpa/lno) – Eine Lübecker Kirchengemeinde hat angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise ein Nachbarschaftsprojekt gestartet. 100 ehrenamtliche Jugendliche wollen älteren Menschen und Personen mit erhöhtem Risiko etwa bei Einkäufen im Supermarkt oder der Apotheke helfen, wie die evangelische Kirchengemeinde des Lübecker Stadtteils St. Jürgen am Samstag mitteilte. Unter der Telefonnummer +49 451 70983522 und der Emailadresse nachbarschaft@st-juergen.de können sich Menschen aus dem Stadtteil melden.

«Es gibt zurzeit keine akute Gefahr und keinen Grund zur Panik», sagte Katja von Kiedrowski, Pastorin der Gemeinde in einer Mitteilung. «Auch wer an der Einsamkeit und Isolation leidet, darf sich gern melden. Das Angebot richtet sich nicht nur an Kirchenglieder: Wenn jemand Angst hat oder einfach nur reden möchte, dann melden wir uns gern als Pastoren.» Der Kirchengemeinde gehören nach eigenen Angaben rund 13 000 Menschen an.