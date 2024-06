Lübeck zeigt Ausstellung zu 100 Jahren «Der Zauberberg»

Lübeck (dpa/lno) –

Mit einer großen Ausstellung feiert Lübeck von September an das 100-jährige Jubiläum von Thomas Manns Roman «Der Zauberberg». Die Schau erzählt von den zentralen Themen des Romans, Leben und Tod, Begehren und Liebe sowie Krieg und Frieden. Den Ausstellungsmachern sei es gelungen, den knapp 1000 Seiten umfassenden, 1924 erstmals erschienenen Roman auf einer Ausstellungsfläche von rund 250 Quadratmetern sichtbar zu machen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Mittwoch mit.

Die Ausstellung mit vielen historischen Exponaten führt die Besucher vom Arbeitszimmer Thomas Manns über das Sanatorium «Berghof» in den Schweizer Alpen bis zu aktuellen politischen Auseinandersetzungen. Dabei werden die ausufernden Dialoge des Originals an vielen Stellen durch aktuelle Zitate politischer Agitatoren ersetzt, wie es in der Ankündigung der Ausstellung heißt.

«Es war uns wichtig, in der Jubiläumsausstellung zum Roman deutlich zu machen, worin die Modernität des Textes besteht», sagte die Leiterin des Buddenbrookhauses, Caren Heuer. «Der Roman mag 100 Jahre alt sein, an seiner Frische und Relevanz hat er nichts verloren.»

Wegen des noch andauernden Umbaus des Buddenbrookhauses wird die Ausstellung im St. Annen-Museum gezeigt. Dabei werden Stationen der sakralen, mittelalterlichen Sammlung des St. Annen Museums in die «Zauberberg»-Ausstellung einbezogen, wie die Kulturstiftung mitteilte.