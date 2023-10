Lübeck verliert Abstiegsduell gegen den SC Freiburg II

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer steht am Spielfeldrand. Marcus Brandt/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Der VfB Lübeck hat das Kellerduell der 3. Fußball-Liga verloren. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag dem Tabellenvorletzten SC Freiburg II mit 0:1 und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Breisgauer. Patrick Lienhard (26.) sorgte per Kopf schon vor der Pause für den entscheidenden Treffer. Vor den 4747 Zuschauerinnen und Zuschauer bot das Team von Trainer Lukas Pfeiffer in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung. Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Lübecker, konnte die Partie aber nicht mehr wenden. Die beste Chance zum Remis vergab Jan-Marc Schneider Sekunden vor dem Abpfiff aus kurzer Entfernung.