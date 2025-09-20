Lübeck steuert 2026 auf Millionendefizit zu

Die Hansestadt Lübeck steuert 2026 auf ein Millionendefizit zu. Der Haushaltsentwurf des Bürgermeisters weist ein Defizit von mehr als 162 Millionen Euro auf. Christian Charisius/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Die Hansestadt Lübeck steuert 2026 auf ein Rekorddefizit zu. Der von Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) vorgelegte Etatentwurf weist ein Minus von 162,4 Millionen Euro aus. Geplante Ausgaben in Höhe von 1,35 Milliarden Euro stehen Einnahmen von 1,19 Milliarden Euro gegenüber, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Um das Defizit zu reduzieren, schlägt Lindenau unter anderem die Einführung einer Bettensteuer, die Erhöhung von Eintrittspreisen und die Kürzung von Zuschüssen vor. Als Gründe für das Defizit nannte der Bürgermeister unter anderem gesetzliche Änderungen von Bund und Land sowie gestiegene Personalkosten.