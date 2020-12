Lübeck startet Corona-Aufklärungskampagne in Hochhaus

Lübeck (dpa/lno) – Mit einem Großaufgebot von Gesundheitsamt, Ärzten und Sozialarbeitern hat die Hansestadt Lübeck Bewohnern von mehreren Hochhäusern im Stadtteil Buntekuh Hilfe bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie angeboten. Es seien medizinische Untersuchungen, ärztliche Beratung und Testungen angeboten worden, teilte die Stadt mit. In etwa 15 Haushalten sei zudem die Einhaltung der Quarantäneregeln geprüft worden. Verstöße seien nicht festgestellt worden, sagte eine Sprecherin.

In den Häusern leben den Angaben zufolge rund 1200 Menschen, viele davon mit Migrationshintergrund. Deshalb sei bei der Aktion am Donnerstag auch ein Dolmetscher zum Einsatz gekommen, teilte die Stadt mit. Bei der Verfolgung von Corona-Infektionsketten war das Gesundheitsamt wiederholt auf Adressen in den Häusern gestoßen.

Im Stadtteil Buntekuh leben mehr als 11 000 Menschen, von denen aktuell rund 50 mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sei derzeit der höchste Stadtteilwert in Lübeck, sagte die Sprecherin.

Pressemitteilung der Hansestadt Lübeck

Corona-Fälle nach Stadtteilen, Stand: 6. Dezember