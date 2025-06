Lübeck lädt zu Fehmarnbelt-Days

Lübeck (dpa/lno) –

Mit einem großen Bürgerfest am Ufer der Trave wollen die Hansestadt Lübeck und das Land Schleswig-Holstein die Menschen am 14. und 15. Juni auf das Zusammenwachsen mit dem Süden Dänemarks durch den Ostseetunnel einstimmen. Mehr als 600 Mitwirkende aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik wollen nach Veranstalterangaben zeigen, was die Fehmarnbelt-Region zu bieten hat.

Offiziell eröffnet werden die Fehmarnbelt-Days am 14. Juni (12.00 Uhr) auf einer schwimmenden Bühne auf Höhe der Musik- und Kongresshalle. Geplant ist ein buntes Programm mit Talkrunden und Konzerten. Rund 40 deutsche und dänische Initiativen und Unternehmen stellen ihre Angebote vor.

Experten kommen zu Konferenz zusammen

Am 15. und 16. Juni ist zudem eine Fachkonferenz mit Experten aus Politik und Wirtschaft geplant. Dabei geht es nach Angaben der Hansestadt Lübeck unter anderem um Infrastruktur, nachhaltige Entwicklung und Innovationsförderung.

Die Fehmarnbelt-Days werden seit 2012 alle zwei Jahre in der Region ausgerichtet und sollen die Verbindung von Norddeutschland, Dänemark und Südschweden stärken. Von 2029 an soll ein 18 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel zwischen der deutschen Ostseeinsel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland die Regionen verbinden.