Lübeck fordert in Corona-Pandemie Hilfe der Bundeswehr an

Lübeck (dpa/lno) – Auch die Hansestadt Lübeck hat die Bundeswehr um Unterstützung in der Corona-Pandemie gebeten. Von der nächsten Woche an würden 14 Soldatinnen und Soldaten das Gesundheitsamt der Stadt unterstützen, sagte eine Sprecherin der Hansestadt am Dienstag. Sie sollen bei der Nachverfolgung von Kontakten helfen. Die Zahl der Infizierten in Lübeck ist nach Angaben der Stadt auf 472 gestiegen. Der Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut bei 50,8. Soldaten und Zivilangestellte der Bundeswehr unterstützen mittlerweile in einer Reihe von Kreisen und Kommunen Schleswig-Holsteins die Gesundheitsämter.