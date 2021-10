Luchse wollen Niederlage gegen Thüringen in Grenzen halten

Hamburg (dpa) – Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten gehen auch in ihrem sechsten Saisonspiel in der Bundesliga von einer Niederlage aus. Aufgrund der Personalnot gelte es allerdings, den erwarteten Rückschlag in Grenzen zu halten, sagte Trainer Dubravko Prelec vor dem Duell des Tabellenletzen mit dem Thüringer HC am Mittwoch (19.30 Uhr) ein. Zwar stehen im Kader der Gäste elf neue Spielerinnen, trotz des Umbaus aber holte das Team 7:3 Punkte.

«Es wird sehr wichtig für uns, dass die Mädels bissig und kompakt in der Abwehr arbeiten, im Angriff geduldig agieren und sich bietende Chancen nicht leichtfertig vergeben», meinte Prelcec. «Sonst lädt man den Gegner zu Kontern ein, die zu leichten Toren führen werden.»

Geschäftsführer Sven Dubau freut sich trotz der schwierigen Situation seiner Mannschaft auf das Aufeinandertreffen: «Das Team von Herbert Müller spielt einen fairen und attraktiven Handball», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-647560/2

Handball-Luchse

Spielplan