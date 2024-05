Luchs-Transport in den Harz muss verschoben werden

Ein Eurasicher Luchs (Lynx lynx) sitzt im Tiergarten Nürnberg in seinem Gehege. Daniel Karmann/dpa

Wernigerode/Bad Harzburg (dpa) –

Der Transport eines Luchsmännchens aus dem Tiergarten Nürnberg in den Harz ist nicht wie geplant durchgeführt worden. Das Tier sei am Mittwoch nicht in die entsprechende Transportbox zu bekommen gewesen, sagte ein Sprecher des Nationalparks Harz der Deutschen Presse-Agentur. Es sei noch unklar, wann ein weiterer Versuch unternommen werde.

Der Nationalpark beteiligt sich an einem internationalen Erhaltungszuchtprogramm für Europas größte Katzenart. Das naturnahe Gehege befindet sich an der Rabenklippe bei Bad Harzburg. Im Rahmen des Programms werden, koordiniert durch die Zuchtbuchführerin im Tierpark Bern, geeignete Zuchtpaare zusammengestellt. Der erwartete Nachwuchs soll an Artenschutzprojekte zur Auswilderung abgegeben oder zur Fortführung des Zuchtprogramms eingesetzt werden.