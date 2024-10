LSV-Präsident Tiessen tritt vorzeitig von seinem Amt zurück

Kiel (dpa) –

Der langjährige Präsident des Landessportverbandes Schleswig-Holstein(LSV) , Hans-Jakob Tiessen, tritt zurück. Der 76-Jährige legt sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig zum 30. Oktober 2024 nieder. Das teilte der Landessportverband mit. Tiessen war seit 2013 ehrenamtlicher Präsident der größten Bürgerorganisation des nördlichsten Bundeslandes und in seiner dritten Amtszeit noch bis Juni 2025 gewählt.

«Es sind ausschließlich familiäre Gründe, die mich zu diesem, auch für mich einschneidenden, Schritt bewogen haben», begründete Tiessen seine Entscheidung.

Ostmeier übernimmt

Der Vorstand des Verbands hat am Dienstag beschlossen, das Barbara Ostmeier (63) bis zum Ende der ursprünglichen Wahlperiode dessen Aufgaben übernehmen soll. Im Juni 2025 soll der Landessportverbandstag die offizielle Präsidentenwahl vornehmen. Ostmeier war bis 2022 CDU-Landtagsabgeordnete und bereits Mitglied des LSV-Vorstands. «Ich sehe dieser neuen Herausforderung mit Respekt, aber auch mit viel Freude entgegen und hoffe, der Sportfamilie in dieser neuen Rolle – und auch über den Tag hinaus – dienen zu können», sagte sie.

Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bezeichnete Tiessen als herausragenden Botschafter für den Sport in Schleswig-Holstein. «Er war für mich und für alle am Sport Interessierten in Schleswig-Holstein immer da, immer ansprechbar, er hatte immer Lösungen parat und war stets bereit, neue Wege zu gehen. Das hat mich immer beeindruckt.» Für seine Arbeit habe sie den größten Respekt. «Nach elfjähriger ehrenamtlicher und unermüdlicher Tätigkeit muss und darf jetzt eine neue Zeit für persönliche Belange anbrechen. Dafür wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.»