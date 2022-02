Lottospieler aus Niedersachsen gewinnt 1,2 Millionen Euro

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Über einen Gewinn von fast 1,2 Millionen Euro kann sich ein bislang unbekannter Lottospieler aus Niedersachsen freuen. Auf dem Spielschein des Gewinners oder der Gewinnerin stimmten alle sieben Endziffern der Ziehung der Zusatzlotterie «Spiel 77» überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte. Demnach traf die Spielerin oder der Spieler als einzige Person bundesweit mit den Gewinnzahlen die Gewinnklasse 1 und erhält nun 1.177,777 Euro. Der Glückspilz hatte in Verbindung mit Lotto «6 aus 49» an der Zusatzlotterie teilgenommen und seinen Spielschein erst am Samstag, also kurz vor der Ziehung, in einer Annahmestelle im Landkreis Emsland abgegeben.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-121474/2