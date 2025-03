Lotto-Spieler aus Hamburg gewinnt 1,28 Millionen Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Lottoziehung 6 aus 49 hat ein Lotto-Spieler aus Hamburg am Samstag 1,28 Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz tippte die richtigen sechs Gewinnzahlen 11, 20, 28, 30, 35 und 41, wie Lotto Hamburg mitteilte.

Die gleiche Summe in der 2. Gewinnklasse ging an einen Spieler aus Baden-Württemberg, einen Spieler aus Bremen und zwei Spielern in Bayern. Der Jackpot wurde nicht geknackt und stieg nun für die Ziehung am 26. März auf rund 27 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1.