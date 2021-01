Lotto-Millionär per Zufalls-Tipp

Eine Person füllt einen Lottoschein aus. Foto: Inga Kjer/dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein anonymer Lotto-Spieler aus Niedersachsen ist per Zufalls-Tipp zum mehrfachen Millionär geworden. Der Spieler oder die Spielerin habe in einer Annahmestelle im Landkreis Diepholz per Quick-Tipp am Computer die Zahlen per Zufallsgenerator ausgewählt, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der Gewinn für den Volltreffer in «6 aus 49» am Samstag: 9 714 377,40 Euro. Der Tipper oder die Tipperin hat nun drei Jahre Zeit, sich zu melden. Damit stieg die Zahl der Neu-Millionäre durch Lotto im neuen Jahr im Land schon auf sechs.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-158611/2

Lotto Niedersachsen

Informationen zur Spielsucht