Lotto King Karl, Lienen und Co.: Promis erinnern an Masken

Hamburg (dpa) – Zahlreiche Hamburger Prominente erinnern von diesem Freitag an mit persönlichen Durchsagen an die Maskenpflicht in Bus und Bahn. An der neuen Informationskampagne des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) beteiligen sich unter anderem Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Lotto King Karl, die Musikerin Ina Müller, der Ex-St.Pauli-Trainer Ewald Lienen und Porky von der Band Deichkind, wie HVV und Hochbahn am Donnerstag mitteilten.

Die persönlichen Botschaften fürs Durchhalten werden an Haltestellen und in Fahrzeugen zu hören sein. Denn auch wenn nach wie vor über 95 Prozent der Fahrgäste in Bussen und Bahnen eine medizinische Maske trügen, sei die vielzitierte «Corona-Müdigkeit» nicht zu leugnen, teilten HVV und Hochbahn weiter mit. Mit den neuen und unerwarteten Durchsagen sollen Kundinnen und Kunden weiterhin motiviert bleiben, sich gegenseitig zu schützen.

