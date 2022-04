Losse-Müller kündigt SPD-Sofortprogramm bei Wahlsieg an

Kiel (dpa/lno) –

Mit einem Sofortprogramm will die schleswig-holsteinische SPD im Fall einer Regierungsübernahme nach der Landtagswahl am 8. Mai Probleme des Landes angehen. «Wir werden in den ersten 100 Tagen klare Signale senden», sagte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Freitag bei der Vorstellung des Zehn-Punkte-Programms in Kiel. Die Sozialdemokraten wollen eine gebührenfreie Grundversorgung in den Kitas auf den Weg bringen, erste Laptops und Tablets für Schüler ab Klasse acht bestellen und eine Mietpreisbremse in Kraft setzen.

Zudem soll eine Landesinfrastrukturgesellschaft gemeinsam mit Kommunen neue Wärmenetze und E-Ladesäulen bauen. In den kommenden Jahrzehnten seien Investitionen in Höhe von fünf bis zehn Milliarden Euro nötig, um das Land klimaneutral zu machen, sagte Losse-Müller. Die Gesellschaft soll auch Kredite aufnehmen.