Losse-Müller digital bei SPD-Listenkonferenz

Kiel (dpa/lno) – An der Aufstellung der SPD-Landesliste zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai nimmt der designierte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller an diesem Samstag nur digital teil. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, da eine Tochter des Politikers positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, teilte der Landesverband am Donnerstag mit. Die PCR-Tests der anderen Familienmitglieder seien negativ ausgefallen.

«Der Schutz der Gesundheit ist am wichtigsten», erklärte Losse-Müller. «Meiner Tochter geht es glücklicherweise gut.» Er wolle aber kein Risiko eingehen und in den nächsten Tagen für seine Familie da sein und sich nicht in einem Hotel isolieren. «Deshalb werde ich für meine Rede und die Debatte auf der Landeswahlkonferenz digital zugeschaltet werden.»

