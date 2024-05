Losgerissener Ponton in Timmendorfer Strand wird geborgen

Eine Arbeitsplattform mit einem Kran am Rohbau der Timmendorfer Seebrücke hat sich losgerissen. Volker Gerstmann/dpa

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

In Timmendorfer Strand hat die Bergung einer verkeilten Arbeitsplattform begonnen. Die Arbeiten hätten am Morgen begonnen und würden vermutlich den ganzen Tag dauern, teilte die Leiterin des Kurbetriebs, Gesinde Muus, am Freitag mit. Zuvor hatten Taucher die Standfestigkeit des Seebrückenrohbaus überprüft und grünes Licht gegeben.

Die Plattform hatte sich am Dienstag bei starkem Wellengang losgerissen und sich unter dem Rohbau der neuen Seebrücke verkeilt. Hohe Wellen, auflandiger Wind und geringe Wassertiefe hatten die Bergung der Plattform im Ostseebad den Angaben zufolge zunächst verhindert.

In dem Ostseebad wird derzeit eine neue Seebrücke gebaut. Sie soll in einem mehr als 400 Meter großen Bogen über die Ostsee führen und rund 11,8 Millionen Euro kosten. Die Eröffnung war für September geplant – derzeit ist nach Angaben der Gemeinde unklar, ob der Termin zu halten ist.