Lokale Impfzentren und mobile Teams: Land weitet Angebot aus

Hamburg (dpa/lno) – Die Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen ist hoch – nun weitet Hamburg das städtische Impfangebot erheblich aus. Neben den Arztpraxen soll an insgesamt 21 Standorten in allen Bezirken geimpft werden, wie die Sozialbehörde am Freitag mitteilte. Zudem sollen mobile Impfteams in der gesamten Stadt Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen anbieten – und zwar ohne Termin. Kurzfristig ergebe sich so eine Kapazität von bis zu 160.000 Impfungen pro Woche.

Das Impfzentrum in den Messehallen soll den Angaben nach aber nicht wiedereröffnet werden. «Die Lage ist ganz anders als im Frühjahr», sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag. Es gebe nun mehrere Akteure, die Impfungen anbieten: die niedergelassenen Ärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser und städtische Akteure. Dadurch bestehe jetzt die Möglichkeit, sich wohnortnah impfen zu lassen.

In Hamburg werden derzeit überwiegend Booster-Impfungen verabreicht. Sie machen laut Leonhard zwei Drittel der Kapazität aus. Das letzte Drittel entfalle auf Erst- und Zweitimpfungen. Bisher haben demnach mehr als 13 Prozent der Menschen ab 60 eine dritte Spritze erhalten.

«Wir werden die mehr als 1,4 Millionen Menschen, die in Hamburg schon geimpft sind, nicht in einer Woche auffrischen können», sagte Leonhard. Daher sollen etwa ältere Menschen den Booster weiterhin zuerst erhalten. Mit den großen Kapazitäten werde es aber gelingen, das schrittweise und zügig abzuarbeiten.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte sich am Donnerstag für ein deutlich breiteres Auffrischen ausgesprochen. Alle Menschen ab 18 Jahren sollen künftig eine Booster-Impfung erhalten können. Dabei handelte es sich aber noch nicht um eine endgültige Stiko-Empfehlung, sondern einen Beschlussentwurf, der zur Abstimmung an Fachkreise und die Bundesländer gegeben wurde. Änderungen seien noch möglich.

