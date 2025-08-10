Lok gerät am Bahnhof Seesen in Brand

Seesen (dpa/lni) –

Die Lok eines Güterzugs ist am Bahnhof Seesen (Landkreis Goslar) in Brand geraten. Der Lokführer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Lok blieb am Samstagmittag kurz hinter dem Bahnhof stehen. Der 56-jährige Fahrer wollte die Maschine wieder starten. Als er die Tür des Maschinenraums öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Er griff zum Feuerlöscher und hielt so lange auf die Flammen, bis der Feuerlöscher leer war.

Dann schloss der 56-Jährige die Tür, verließ die Lok und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Lokführer den Brand schon vollständig gelöscht hatte und gab Entwarnung. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Bis der Zug abgeschleppt worden war, blieb der Bahnhof für zwei Stunden gesperrt.