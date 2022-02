Logistikzentrum hat über 100 Millionen Tests versandt

Ministerpräsiden Stephan Weil (SPD, l-r), Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Geschäftsführer Frank Hintze. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hann. Münden (dpa/lni) – Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) 109 Millionen Schnelltests versandt. Das teilte der Landesbetrieb bei einem Besuch von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) am Standort in Hann. Münden mit. «Für die Pandemiebekämpfung ist die Arbeit, die hier im Logistikzentrum geleistet wird, ungeheuer wichtig», sagte Weil bei dem Rundgang am Dienstag.

Er lobte die Mitarbeiter für ihren Einsatz in den vergangenen zwei Jahren. Die Versorgung des Bundeslandes mit Gütern zur Pandemiebekämpfung laufe gut. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie stellt das LZN neben Corona-Tests auch Masken, Schutzbekleidung und andere Schutzmaterialien zur Verfügung. So wurden seit November 2021 unter anderem neun Millionen OP-Masken und sechs Millionen FFP-2-Masken an Schulen in Niedersachsen versandt.

Hauptsächlich ist das LZN für die Bekleidungsausstattung diverser Behörden zuständig, darunter die Polizeien von fünf Bundesländern. Darüber hinaus werden die 2300 Dienststellen des Landes Niedersachsen mit unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen versorgt. Im Mai 2021 war eine 2,3 Millionen Euro teure und 800 Quadratmeter große Erweiterung des Logistikzentrums eingeweiht worden.

