Logistikzentrum der Tafeln in Springe eröffnet

Springe (dpa/lni) –

In Springe in der Region Hannover ist ein neues Logistikzentrum der Tafeln eröffnet worden. In dem rund 1.000 Quadratmeter großen Gebäude sei Platz für Lagerräume, aber auch für Verwaltungsräume. «Mein besonderer Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen – ohne sie hätte das Verteilzentrum nicht an den Start gehen können», sagte Ernährungsministerin Miriam Staudte (Grüne) bei der Eröffnung.

Das neue Zentrum wird neben einem Betriebsleiter, seiner Stellvertretung und einem Fachlageristen nur von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betrieben. Es verfügt über mehrere Hochregale sowie einen Kühl- und Tiefkühlbereich. Lebensmittellieferungen werden hier eingelagert, sortiert und zur Abholung für andere Standorte bereitgestellt. Es ist neben dem Standort in Börger im Landkreis Emsland das Zweite seiner Art in Niedersachsen.

Durch solche Logistikzentren können laut Ernährungsministerium die regionalen Standorte der Tafeln entlastet werden. Davon gebe es in Niedersachsen und Bremen momentan rund 100. Die rund 7.000 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen konnten im Jahr 2023 demnach etwa 200.000 Menschen mit Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen helfen.