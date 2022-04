Logistikkonzern BLG mit 52 Millionen Euro Vorsteuergewinn

Bremen (dpa) –

Nach einem wirtschaftlichen Einbruch im Vorjahr hat der Seehafen- und Logistikdienstleister BLG Logistics im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn vor Steuern von 52,2 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz des Konzerns lag mit etwa 1,1 Milliarden Euro leicht unter Vorjahresniveau (minus 1,4 Prozent). «Mit unseren weiterhin knapp 12.000 Mitarbeitenden konnten wir unsere Kundenbasis stabil halten und in einigen Geschäftsbereichen sogar ausbauen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Unternehmensgruppe mit Sitz in Bremen, Frank Dreeke, am Mittwoch.

Die Kapitalerhöhung von 53 Millionen Euro durch die Stadt Bremen zum Ausgleich coronabedingter Verluste im Jahr 2020 sei nicht Teil der Gewinn- und Verlustrechnung, hieß es. Die Summe sei direkt in die Kapitalrücklage geflossen. Im Geschäftsjahr 2020 hatte der Konzern einen Verlust von rund 116 Millionen Euro vor Steuern verbucht.

Das Ergebnis im Bereich Automobile blieb auch im Geschäftsjahr 2021 deutlich unter dem Plan. Als Gründe für einen Verlust von 1,1 Millionen Euro vor Steuern nannte die Unternehmensgruppe Produktionsrückgänge der Automobilhersteller wegen fehlender Teile und hohe Kosten für die Umsetzung der Corona-Regeln. Demnach wurden im gesamten BLG-Automobile-Netzwerk 4,8 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, transportiert oder technisch bearbeitet – das war das Niveau vom Vorjahr. Der größte Standort, das Autoterminal in Bremerhaven, verbuchte einen großen Verlust. Unter anderem wegen Corona-Maßnahmen und einer hohen Krankenquote sei die Produktivität eingebrochen.

Das Containergeschäft der BLG entwickelte sich dagegen positiv. Es besteht aus einem 50-prozentigen Anteil am großen Terminalbetreiber Eurogate mit den deutschen Standorten Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Das Beteiligungsergebnis sei von minus 60,7 Millionen auf 61,8 Millionen Euro gestiegen, hieß es in der Mitteilung. «Insgesamt konnten 13,1 Prozent mehr Container umgeschlagen werden.»

Auch das Geschäftsjahr 2022 ist Vorstandschef Dreeke zufolge durch eine hohe Unsicherheit geprägt. «Der Krieg hat die Lieferketten und die Produktionen unserer Kunden erneut erheblich gestört», sagte er. «Bereits jetzt spüren wir fehlende Vorleistungsgüter und weitere Turbulenzen in den weltweiten Lieferketten. Auch die Energiepreise, die bereits auf hohem Niveau lagen, ziehen kräftig an.»

Die BLG Logistics Group AG & CO. KG hat nach eigenen Angaben rund 100 Standorte und Niederlassungen in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Der Konzern verkauft logistische Dienstleistungen an Kunden aus Industrie und Handel.