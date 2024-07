Logistiker HHLA öffnet Wasserstoff-Testfeld im Hafen

Ein Mitarbeiter tankt ein Fahrzeug an einer Wasserstofftankstelle im Hamburger Hafen. Ulrich Perrey/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hafenlogistiker HHLA eröffnet im Hamburger Hafen ein erstes Testfeld für den Einsatz von Wasserstoff. Zu dem Testfeld gehört eine Wasserstofftankstelle, wie die HHLA mitteilte. Portalhubwagen, Gabelstapler und Lkw können dort künftig mit grünem Wasserstoff betankt werden. Grüner Wasserstoff gilt als klimafreundlich, weil er mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Tankstelle wird laut HHLA öffentlich zugänglich sein. Das Feld befindet sich am HHLA-Containerterminal Tollerort.

Die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath sagte, das Feld ermögliche es, neue Technologien zu testen, Daten zu sammeln und auszuwerten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte mit: «Ich hoffe, dass das Wasserstoff-Testfeld dank des Engagements der Hafenakteure eine starke Signalwirkung hat.» Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sprach von einem wichtigen Schritt für den Hamburger Hafen. Lkw, die regelmäßig in den Hafen kämen, könnten perspektivisch von der Infrastruktur profitieren.

In einem sogenannten Cluster, den die HHLA gegründet hat, testen und untersuchen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie Wasserstoff am Hafen und in der Logistik eingesetzt werden kann. Das Bundesverkehrsministerium fördert den Cluster und die Tankstelle mit rund drei Millionen Euro. Die HHLA hat das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das heißt, dass das Unternehmen dann das Klima nicht beeinflusst.