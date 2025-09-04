Löwin im Tierpark Hagenbeck gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Die Löwin Tembesi, die seit April 2005 im Löwen-Revier bei Hagenbeck zu Hause war, ist gestorben. Der Tierpark Hagenbeck teilte mit, dass die Löwin in den letzten Wochen kaum fressen oder laufen konnte und von Tierärzten beobachtet wurde. Diese hätten beschlossen, die 22 Jahre alte Löwin, die 2003 im dänischen Givskud Zoo geboren wurde, einzuschläfern.

«Tembesi hat für einen Löwen ein mehr als stolzes Alter erreicht. Über die letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat. Den genauen Grund dafür werden die Ergebnisse einer pathologischen Untersuchung zeigen», so die Zootierärztin Dr. Adriane Prahl. Tembesi hatte 2006 fünf Löwenbabys zur Welt gebracht.