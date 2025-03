Löschflugzeug für Waldbrandbekämpfung im Harz angekommen

Pilot Marcin Berlik hat mit der «Hexe 1» wieder Position auf dem Flugplatz in Ballenstedt bezogen. Matthias Bein/dpa

Ballenstedt (dpa/sa) –

Das Löschflugzeug «Hexe 1» ist vor dem Beginn der Waldbrandsaison im Harz wieder am Flugplatz Ballenstedt gelandet. Von April bis Ende September ist das Flugzeug nach Angaben des Landkreises Harz bei Tageslicht einsatzbereit. Vor zwei Wochen hatte der Landkreis einen Vier-Jahres-Vertrag mit dem polnischen Unternehmen des Löschflugzeugs unterschrieben.

Nach eigenen Angaben ist der Landkreis der einzige in Deutschland, der ein eigenes Löschflugzeug einsetzt. Die Erfahrungen aus zwei Großbränden am Brocken 2022 und 2024 hätten die Vorteile gezeigt, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Die Harzer Wälder sind für die Einsatzkräfte am Boden oft schwer zugänglich.

Vertraglich geregelt ist laut dem Landkreis eine vorgegebene Zeit von maximal 60 Minuten von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort und ein Minimalvolumen pro Abwurf von 2.200 Litern Löschmittel in Form einer Wasserlinie oder -bombe.