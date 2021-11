Löscharbeiten bei Großbrand in Industriebetrieb beendet

Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein Tag nach dem großen Feuer in einem Recyclingbetrieb in Hannover hat die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet. «Der Großbrand dreier Industriehallen am Brinker Hafen ist gelöscht», teilte die Hannoveraner Feuerwehr am Samstagmittag mit, 24 Stunden nach Ausbruch der Flammen. Bereits am späten Freitagabend hatte die Feuerwehr gemeldet, den Brand unter Kontrolle zu haben. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften jedoch auch in der Nacht zu Samstag und noch am Samstagvormittag aufflammende Brandstellen.

Der Brand in drei Hallen des Industrieunternehmens im Norden der Stadt war am Freitagmittag ausgebrochen. Zeitweise war kilometerweit eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Gesundheitsschädliche Schadstoffkonzentrationen in der Luft wurden nicht festgestellt. Die Brandursache war auch am Samstag noch unklar. Noch hätten Brandermittler ihre Arbeit nicht aufnehmen können, da die Hallen einsturzgefährdet seien, sagte ein Polizeisprecher.

Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg zeigte sich in einer Mitteilung erleichtert, dass es trotz des großen Feuers und schwierigen Einsatzbedingungen keine Verletzten gab. «Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr haben durch einen schnellen und engagierten Einsatz die Ausbreitung des Großbrandes auf weitere Gebäude und die Freisetzung von Gefahrstoffen verhindert.»

Das Feuer forderte den Angaben zufolge rund 350 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Kräfte kamen an der Brandstelle zum Einsatz oder wurden zeitgleich zur Sicherstellung des Brandschutzes andernorts bereit gehalten.

