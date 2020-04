Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, schaut in die Kamera. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein soll es in der zweiten Mai-Hälfte noch vor Pfingsten erste Lockerungen für Hotels und Gaststätten in der Corona-Krise geben. Entschieden sei noch nichts, aber es solle am 6. Mai bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz «ein konkreter Perspektivplan» beschlossen werden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther nach einer Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU).