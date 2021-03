Loch in Busscheibe wohl kein Angriff

Der Schriftzug «Polizei» ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nachdem ein Loch in der Scheibe eines Linienbusses in Hamburg einen Polizeieinsatz ausgelöst hat, gehen die Ermittler ersten Erkenntnissen nach nicht von einem Angriff aus. Laut einem Polizeisprecher deutet nichts auf einen Schuss hin. Das Loch sei beim Anfahren des Busses im Stadtteil Lurup bemerkt worden. Die doppelt verglaste Scheibe blieb an der Innenseite unbeschädigt. Ein Zeuge habe außerdem gesehen, wie kurz vorher drei Menschen wegliefen. Mit einem Spürhund suchten die Ermittler die Gegend ab, entdeckten jedoch niemanden. Auch ein Projektil wurde am Dienstagabend nicht gefunden. Die Scheibe wird nun in einem Labor untersucht.

