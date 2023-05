Lob für Steuerfahnder: 1,3 Milliarden Mehreinnahmen erzielt

Hannover (dpa) –

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere hat bei einem Besuch des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen in Hannover die landesweite Bedeutung der Steuerfahndung hervorgehoben. In ganz Niedersachsen hätten Fahndungsprüferinnen und -prüfer in den vergangenen fünf Jahren 10.500 Prüfungen unternommen, die zu etwa 1,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen geführt hätten. «Die Zahlen belegen eindrucksvoll, wie erfolgreich Niedersachsen in diesem Bereich ist», sagte der Grünen-Politiker am Montag.

Ihm sei aber auch bewusst, dass die Personalsituation in der Steuerverwaltung sehr angespannt sei. Einer stetig steigenden Zahl von Fällen, die immer komplexer und internationaler würden, stehe ein sinkender Personalbestand gegenüber. Als ersten Schritt gegen den drohenden Personalmangel wurden dem Ministerium zufolge 45 zusätzliche Plätze im diesjährigen Ausbildungsjahrgang der niedersächsischen Steuerverwaltung geschaffen.

Darüber hinaus betonte Finanzminister Heere die Bedeutung des IT-Bereichs. So beschreite die niedersächsische Steuerverwaltung durch die Nutzung Künstlicher Intelligenz neue Wege gegen Steuerhinterziehung.

Beispielsweise sei im Rahmen der Forschungskooperation mit der Universität Oldenburg eine automatisierte Analyse-Plattform erprobt worden, die die Beamten bei der Fallauswahl und Prüfungsvorbereitung unterstütze.