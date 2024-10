Lob aus Grünen-Fraktion für scheidenden Abgeordneten Harms

Kiel (dpa/lno) –

Nach seiner Rückzugserklärung ist der SSW-Fraktionschef Lars Harms von der Grünen-Fraktion gelobt worden. «Lars wird dem Parlamentarismus in Schleswig-Holstein fehlen», sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lasse Petersdotter. Harms sei immer ein wichtiger Kämpfer gewesen für die Minderheiten im Land, Menschen mit geringem Einkommen und für die Demokratie. Petersdotter habe großen Respekt vor Harms‘ Lebenswerk.

Harms hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass er sich aus der Landespolitik zurückziehen werde. Am 6. Januar wolle der dann 60 Jahre alte Abgeordnete sein Landtagsmandat niederlegen. Harms wurde 2000 erstmals in den Landtag gewählt. Der Sprecher des SSW sagte, Harms wolle selbstverständlich Mitglied in der Partei bleiben.