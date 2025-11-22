Lkw verliert nach Vollbremsung Tonnen von Schlachtabfall

Steinfeld (dpa/lni) –

Weil ein Lastwagenfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete, sind in Steinfeld (Landkreis Vechta) mehrere Tonnen Schlachtabfälle auf der Straße und auf den Gleisen gelandet. Das sorgte am Freitagabend für eine Sperrung der Straße und einen zwischenzeitlichen Stopp des Bahnverkehrs beim betroffenen Gleis, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer hat den Angaben zufolge beim Abbiegen dem 67 Jahre alten Lastwagenfahrer die Vorfahrt genommen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der 67-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dabei verlor der Anhänger des Lastzuges den Schlachtabfall, der sich dann auf der Fahrbahn und den dortigen Bahngleisen verteilte. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Für die Reinigungsarbeiten wurden die Straße sowie die Bahngleise dem Polizeisprecher zufolge knapp drei Stunden lang bis 21.15 Uhr gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.