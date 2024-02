Lkw verliert Getränkekisten in Hamburger Innenstadt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Lkw hat in der Hamburger Innenstadt mehrere Kisten voller Getränke verloren und dadurch einen Stau an der Außenalster verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fiel die Ladung am Freitagmittag während der Fahrt von dem Sattelzug. Wie es dazu kam, blieb zunächst unklar. Etwa eine Stunde lang wurde die Fahrbahn ab der Kennedybrücke in Richtung Mundsburg gesperrt. In der Innenstadt kam es dadurch für Autofahrerinnen und -fahrer zu starken Verzögerungen.