LKW verliert Fracht: Auffahrt der A7 bei Hildesheim gesperrt

Hildesheim (dpa/lni) – Weil ein Lastwagen Getränkekisten verloren hat, ist am Freitagmorgen die Auf- und Abfahrt der Autobahn 7 bei Hildesheim in südliche Richtung gesperrt worden. Der Verkehr auf der Autobahn selbst fließe aber weiter, sagte eine Sprecherin der Polizei Hildesheim am Morgen. Die Kisten waren um kurz vor 7.00 Uhr von der Ladefläche des Lasters gerutscht. Ob nun Bier, Wasser oder Limo auf der Autobahn verschüttet sind, und um wie viel Flüssigkeit es sich handelt, konnte sie zunächst nicht sagen.