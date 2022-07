Lkw verliert auf A7 in Hamburg rund 30 Liter Diesel

Hamburg (dpa/lno) –

Ausgelaufener Kraftstoff hat in der Nacht zum Freitag für eine Vollsperrung auf der A7 in Hamburg gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Lkw-Fahrer an der Auffahrt Hamburg-Othmarschen rückwärts in einen abgesperrten Baustellenbereich und beschädigte dabei den Tank des Fahrzeugs. 30 Liter Diesel ergossen sich auf die Autobahn. Der Kraftstoff wurde von der Feuerwehr aufgenommen. Es sei nichts in den Boden gesickert oder in die Kanalisation geraten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war die A7 in Richtung Norden rund eine Stunde lang voll gesperrt. Der Lkw konnte die Unfallstelle verlassen, nachdem der Tank wieder versiegelt worden war.