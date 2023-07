Lkw-Unfall verursacht Sperrung der A7 in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Autobahn 7 in Hamburg am Mittwochnachmittag zwischen dem Dreieck Südwest und der Anschlussstelle Heimfeld in Richtung Norden komplett gesperrt worden. Ein Lastwagen sei am Ende eines Staus auf einen anderen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Beide Fahrer seien verletzt worden. Infolge des Unfalls habe sich der Verkehr auf mehreren Kilometern aufgestaut. Auf der Gegenseite hätten Schaulustige ebenfalls einen Stau bewirkt. Die Polizei riet dazu, den betroffenen Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.