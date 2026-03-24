Lkw-Unfall sorgt auf A7 für Sperrung

Busdorf (dpa/lno) –

Ein Lkw ist auf der A7 ist in Höhe Busdorf von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben liegen geblieben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war das mit Hühnern beladene Fahrzeug in der Nacht in Richtung Süden unterwegs. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Hühner konnten den Angaben nach nicht entkommen. Weitere Informationen etwa zu ihrem Zustand gab es aber zunächst nicht. Die A7 war nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt. Für die Bergung des Lastwagens soll sie ab 7.30 Uhr noch einmal gesperrt werden.