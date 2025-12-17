Lkw-Unfall legt A1 bei Stuhr Richtung Hamburg lahm

Stuhr (dpa/lni) –

Ein schwerer Unfall hat seit dem Morgen auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die A1 ist in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssen mit längeren Staus und Verzögerungen rechnen.

Nach Angaben der Polizei war gegen 6.35 Uhr ein Mann mit seinem Lastwagen auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Der Mann sei verletzt worden. Zur Schwere der Verletzung gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren

Für Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg demnach vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nach Angaben der Polizei schwierig abzuschätzen. Das hänge unter anderem davon ab, ob die Fahrbahn gereinigt werden müsse.

«Vorsichtig geschätzt» könne die Vollsperrung jedoch bis in den Mittag hinein anhalten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.